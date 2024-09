Vitória Rachel faz projeção do mata-mata no Campeonato Chileno Feminino

Na primeira experiência fora do futebol brasileiro, a goleira Vitória Rachel vive um momento especial. Isso porque, com atuações seguras e decisivas, ela contribuiu para o triunfo do Everton, por 3 a 0, sobre o Sports Antofagasta.

O resultado em questão garantiu a classificação da equipe para as quartas de final do Campeonato Chileno Feminino. O marcador levou a representação de Viña del Mar a fechar a fase inicial em oitavo lugar, acumulando 24 pontos na tabela. Algo que, inegavelmente, fez com que a atleta de 23 anos demonstrasse toda sua empolgação com o feito:

“Muito feliz com o desempenho do time. Em poder conquistar um objetivo que foi colocado para a gente desde o começo da competição. Apesar de muitas divergências, estou muito contente.”

Participante da seleção da rodada por duas vezes no Chileno, Vitória Rachel prefere não olhar para os feitos recentes, mas sim a para dificuldade esperada no próximo confronto. No mata-mata, o Everton tem pela frente nada mais nada menos que o Colo-Colo, atual campeão nacional e maior vencedor na história, com 15 troféus.

“Teremos um adversário difícil para enfrentar. Uma equipe com muita competência, que não será fácil. Iremos trabalhar duro até o dia do jogo para entregar nosso máximo, com excelência, e ir em busca de um bom resultado para o time”, garantiu.

