Milito revela estratégia para o Atlético reverter o resultado

O Atlético perdeu por 1 a 0 para o Fluminense no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Agora, o Galo terá a chance de decidir a classificação em casa, na Arena MRV, na quarta-feira, dia 25. No entanto, precisará vencer. O técnico Gabriel Milito deu mostras de que tem a solução. Inicialmente, o treinador destaca que será um jogo difícil, uma vez que o Tricolor possui boas capacidade técnica. Ele acredita que o Galo precisará jogar de forma inteligente.

“Em casa, por nossa necessidade, precisamos ser valentes, mas também cautelosos. Se há algo que eles fazem muito bem é o contragolpe. O jogo terá 90 minutos. Temos a necessidade de vencer, mas podemos ser estratégicos. Tentaremos controlar a partida desde o primeiro minuto, reconhecendo as virtudes do rival”, analisou.

Apesar da derrota no Rio, Milito encontrou pontos positivos para elogiar os jogadores atleticanos.

“Demonstramos que somos uma grande equipe. Na casa do adversário, diante de sua torcida, conseguimos um claro domínio em certos momentos, tanto sem a bola quanto com ela. No entanto, nos faltou finalizar melhor algumas oportunidades para criar perigo. Foi um jogo com poucas chances de gol”, avaliou.

O Atlético precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar. Se vencer por apenas um gol, a partida será decidida nos pênaltis. Um empate garante a classificação do Fluminense para as semifinais.

