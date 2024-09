CEO do Al-Nassr fala sobre papel de Cristiano Ronaldo: ‘Não controla o clube, mas dá direções’

Após a troca no comando do Al-Nassr, o CEO do clube, Guido Fienga, falou sobre o papel desempenhado por Cristiano Ronaldo na equipe saudita. Ao longo da semana, a direção optou por demitir o português Luís Castro, ex-treinador do Botafogo, e a contratação de Stefano Pioli, que teve uma passagem recente pelo Milan.

“Cristiano Ronaldo não controla o clube. Mas, obviamente, sendo o número um no mundo, dá direções para onde devemos seguir e quais são os objetivos que temos de alcançar”, destacou o dirigente.

Além disso, o dirigente fez questão de elogiar o atacante português e seu perfil vencedor, sempre com objetivos voltados à conquistas. Atualmente, a equipe ocupa a sétima colocação do Campeonato Saudita.

“É um vencedor. Pedimos-lhe que nos ensine a ganhar e queremos, este ano, vencer com ele e alcançar os melhores objetivos possíveis. O Cristiano faz parte da equipe e estamos muito felizes por contar com ele. Cristiano Ronaldo é o nosso capitão. Acreditem, ele é o melhor jogador do mundo. Não só tecnicamente, mas também pela maneira como se comporta”, afirmou Guido Fienga, antes de explicar a troca no comando técnico.

“A decisão de mudar de treinador é sempre difícil, mas avançámos porque acreditamos que é a decisão correta. A decisão de contratar um novo treinador deve ter em conta muitas variáveis, que Fernando Hierro (diretor desportivo do Al-Nassr) teve de levar em consideração”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.