Saiba dívidas que fizeram Zé Love perder sítio para família de Neymar

O ex-atacante Zé Love perdeu um sítio estimado em R$ 1,8 milhão por uma dívida com Neymar da Silva Santos, pai do astro do Al-Hilal. O débito com o Banco do Brasil, assumido pelos familiares do atleta, surgiu há dois anos por empréstimos para criação de gado e também para o financiamento de um carro. O caso terminou na Justiça.

Zé Love tinha, ao todo, cinco dívidas com o Banco do Brasil quando Neymar ‘Pai’ assumiu os valores, no início de 2015. À época, o ex-atacante assinou dois contratos de cédula rural hipotecária por R$ 208 mil e R$ 123,3 mil. O gasto visava ajudar na construção de uma sala de ordem e um galpão, além da compra de uma encomenda e um tanque de reservatório para o sítio.

Já em 2016, o ex-jogador fez empréstimos para o custeio de bovinocultura e leite no valor de R$ 143.489,08 mil. Adquiriu adubo, remédios para gado, ração, combustível, fertilizantes, insumos, suplementos e vacinas nessa compra. Recorreu, no mesmo ano, a um financiamento de R$ 102.942,90 mil para comprar uma Ford Ranger Limited – avaliada em R$ 115 mil. O total, parcelado em quatro anos, ficaria em R$ 168.725, 76 mil.

Dívida com Banco do Brasil

O ex-jogador acabou processado pelo Banco do Brasil por débitos relacionados aos empréstimos. Somadas, as cobranças ultrapassavam a quantia de R$ 820 mil com juros e correções, que ficaram insustentáveis com o tempo.

A quitação da dívida só ocorreu quando a família de Neymar entrou em ação. O pai do atleta assumiu o valor de R$ 1.038.000,00 milhão junto ao Banco do Brasil em 2022 – R$ 950 mil pelo débito e mais R$ 88 mil de honorários advocatícios. Posteriormente, o empresário ingressou na Justiça para cobrar o preço de Zé Love – que devia parcelas a ele.

Família de Neymar

O pai de Neymar decidiu ajudar Zé Love devido ao bom relacionamento do ex-atacante com a família do astro. Os dois firmaram amizade ainda nos tempos de Santos.

No entanto, sem receber o valores acordados com Zé Love, Neymar da Silva deixou a relação pessoal de lado e pediu a adjudicação do imóvel do sítio. O local está avaliado em R$ 1.865.000,00 milhão. O ex-atacante concordou com a solicitação e, portanto, perdeu posse do terreno.

Sítio

Localizada na “Estância 4 corações”, em frente a uma estrada municipal de Promissão, no interior de São Paulo, o sítio conta com uma área superior a 143,2 mil m2. Vale destacar que tem fácil acesso a um rio e fica próximo da rodovia Marechal Rondon.

A principal atividade econômica no entorno envolve, de acordo com o ofício, a exploração de cana de açúcar, além de pecuária de gado bovino e criação de cavalos. Há, ainda, um poço de água potável, que serve de abastecimento para todas residências e instalações na área.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.