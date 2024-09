Alavés x Sevilla: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta sexta-feira (20), Alavés e Sevilla se enfrentam às 16h (de Brasília), na partida de abertura da 6ª rodada da La Liga. A bola rola no Estádio de Mendizorroza, no País Basco, e coloca frente a frente duas equipes que miram a parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Espanhol terá transmissão do canal ESPN 4 e Disney+ (streaming), às 16h (de Brasília).

Como chega o Alavés

Os donos da casa fazem um início de temporada regular e aparecem na 9ª posição, com sete pontos em cinco jogos. Dessa maneira, o Alavés quer aproveitar a vantagem de jogar como mandante para somar os três pontos e entrar na briga pela parte de cima da tabela. Ou seja, em caso de triunfo, a equipe pode entrar na zona de classificação para as próximas competições europeias.

Contudo, o Alavés vem de uma derrota fora de casa para o Espanyol e precisa dar a volta por cima para se manter na primeira parte da tabela e ter ambições maiores na temporada.

Além disso, o técnico Luis García terá apenas o desfalque de Hugo Nóvoa, lesionado, enquanto Toni Martínez aparece como dúvida.

Como chega o Sevilla

Por outro lado, o Sevilla faz um início de temporada decepcionante para os seus torcedores e somou apenas uma vitória nas cinco primeiras partidas do Campeonato Espanhol. Justamente na rodada passada, quando venceu o Getafe, que tem uma das piores campanhas da competição.

Dessa maneira, o clube aparece na 14ª posição com cinco pontos em cinco jogos. Mas, a equipe quer aproveitar a vitória recente para virar a página na La Liga e subir posições na tabela.

Porém, o Sevilla terá alguns desfalques para o jogo desta sexta-feira. Juanlu e Saúl Níguez, suspensos, são baixas confirmadas. Além disso, Alavés Suso, Badé e Lokonga, lesionados, também serão ausências para o técnico Francisco García Pimienta.

Alavés x Sevilla

6ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 20/09/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio de Mendizorroza, no País Basco.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Sedlar, Abqar e Manu Sánchez; Ander Guevara, Blanco e Guridi; Toni Martínez, Conechny e Kike García. Técnico: Luis García.

Sevilla: Nyland; Carmona, Marcão e Nianzou; Jesús Navas, Sow, Gudelj e Adrià Pedrosa; Romero. Peque e Lukebakio. Técnico: Francisco García Pimienta.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (ESP).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.