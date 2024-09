Wilton Pereira Sampaio vai comandar clássico entre Fluminense e Botafogo

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o árbitro Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida entre Fluminense e Botafogo no sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O juiz é do quadro da Fifa e também da Federação Goiana. Além disso, ele estava presente na Copa do Mundo de 2022 e também na Copa América deste ano.

Nesta temporada, o árbitro apitou duas partidas do Botafogo: o empate em 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Castelão, pela sexta rodada, e a derrota para o Cruzeiro por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela 20° rodada. Ambos os jogos foram pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Wilton Pereira Sampaio comandou o clássico entre Fluminense e Vasco na terceira rodada. O Tricolor venceu por 2 a 1.

Botafogo e Fluminense fazem o clássico carioca da rodada neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O Alvinegro, portanto, vem de um empate com o São Paulo pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O Tricolor, por sua vez, venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 na mesma fase da competição. Ambas as partidas foram no Rio de Janeiro.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Glorioso é líder com 53 pontos. O Fluminense ocupa a 16° colocação, com 27. Ou seja, está há uma posição da zona de rebaixamento. No 1° turno, o Botafogo venceu por 1 a 0, com gol de Bastos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.