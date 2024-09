Boas memórias! Sobis visita o Inter antes de jogo contra o São Paulo

O Inter recebeu uma visita ilustre no Centro de Treinamento Parque Gigante nesta quinta-feira (19). O ídolo colorado Rafael Sobis compareceu no local para conversar com dirigentes, comissão técnica e jogadores. Ele aproveitou para passar energia positiva para o restante da temporada.

O ex-atacante bateu um papo com o diretor esportivo D’Alessandro, com quem atuou no Internacional. Sobis também conversou com o executivo André Mazzuco, o preparador de goleiros Léo Martins, o meia Alan Patrick e o zagueiro Mercado, entre outros atletas.

A relação de Sobis com o Inter é intensa. Em 2006, o então atacante colorado foi o grande personagem da vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, no Morumbis, no jogo de ida da final da Libertadores. Afinal, ele fez os dois gols dos gaúchos na partida, que ajudaram a equipe a conquistar o seu primeiro título da competição.

Dessa maneira, Sobis pode trazer energia positiva para os jogadores colorados. Isso porque o próximo adversário do Inter no Campeonato Brasileiro é justamente o São Paulo, também no Morumbis. O duelo será às 18h30 (de Brasília) e vale muito para as duas equipes, afinal elas brigam por um lugar na próxima Libertadores. Enquanto o Tricolor está em quinto com 44, o Colorado está em oitavo, com 38, mas com dois jogos a menos.

Inter segue preparação para o duelo no Morumbis

Com os bons fluidos de Sobis, o Inter seguiu sua preparação para o duelo no Morumbis. Para o confronto, o técnico Roger Machado não poderá contar com o jovem Gabriel Carvalho, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Wanderson, Enner Valencia, Bruno Henrique, Gustavo Prato e Hyoran brigam pela vaga no time titular.

Assim, o Inter deve ir a campo com a seguinte escalação: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gustavo Prado, Alan Patrick e Wesley; Borré.

