Rodinei renova contrato com o Olympiacos até 2027

O Olympiacos anunciou nesta quinta-feira (19) a renovação de contrato com o lateral-direito Rodinei. O vínculo, que tinha validade até junho de 2025, foi estendido até o fim da temporada 2026/27.

O clube grego e o brasileiro fizeram o anúncio em seus perfis nas redes sociais. Rodinei chegou ao Olympiacos no início de 2023, após fazer grande temporada pelo Flamengo. Afinal, foi um dos principais nomes das conquistas da Libertadores e Copa do Brasil em 2022. Inclusive, na competição nacional, bateu a última penalidade na decisão de pênaltis contra o Corinthians e “foi para a galera” no Maracanã.

Até o momento, Rodinei já disputou 75 partidas no futebol da Grécia, com quatro gols e dez assistências. No período, o lateral foi reserva em apenas três oportunidades e conquistou o título da Liga Conferência com o Olympiacos, o primeiro de um clube grego em uma competição continental na história.

Na atual temporada, o Avión já balançou as redes. Foi justamente na estreia da equipe no Campeonato Grego contra o Volos NFC. Após quatro rodadas, o Olympiacos soma dez pontos e divide a liderança da competição com o AEK e o PAOK.

