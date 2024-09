Champions: Raya defende pênalti e Arsenal segura empate contra Atalanta

O pênalti defendido pelo goleiro David Raya, no início do segundo tempo, em cobrança de Retegui, foi o melhor lance do empate sem gols entre Atalanta e Arsenal, nesta quinta-feira (19), pela primeira rodada da fase de liga da Champions 2024/25. O resultado sem grandes emoções no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na Itália, não foi bom para nenhum dos times.

Enquanto a Atalanta desperdiçou a oportunidade de sair com os três pontos, o Arsenal teve uma atuação ruim para um clube que busca o título da principal competição de clubes do planeta, apesar do ponto conquistado fora de casa.

Os Gunners tiveram dificuldades de criar jogadas e o time comandado pelo técnico Mikel Arteta precisa recuperar a criatividade para ter uma boa campanha nesta nova Champions. Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli foram titulares nesta quinta-feira, mas não tiveram uma noite inspirada na Itália. Por outro lado, Éderson, brasileiro da Atalanta, fez uma bela jogada pelo lado esquerdo e sofreu o pênalti que gerou a principal chance do jogo para os donos da casa.

Dessa maneira, ambas as equipes somaram um ponto nesta primeira rodada da Champions e terão que melhorar o desempenho para buscar a classificação para o mata-mata.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, sem grandes emoções em Bérgamo. O Arsenal conseguiu levar mais perigo ao gol adversário, mas sem grandes chances de balançar a rede. Com poucas finalizações no alvo, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.

Contudo, o jogo ficou mais animado na segunda etapa. Logo no segundo minuto, o brasileiro Éderson fez boa jogada pelo lado esquerdo e sofreu falta na área. Assim, o árbitro marcou o pênalti a favor do Atalanta. Porém, David Raya defendeu a cobrança de Retegui e, no rebote, o goleiro salvou novamente os Gunners ao tirar a bola em cima da linha. Os donos da casa seguiram melhor em campo, mas sem grandes chances de balançar a rede. Por outro lado, o Arsenal não teve volume de jogo no ataque e o placar zerado prevaleceu até o apito final.

Atalanta 0x0 Arsenal – Champions 2024/25

1ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: 19/09/2024, 16h (de Brasília)

Local: Gewiss Stadium, Bérgamo (ITA)

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Hien e Kolasinac; Zappacosta (Bellanova, aos 24′ do 2t), Éderson, De Roon e Ruggeri (Pasalic, aos 43′ do 2t); De Ketelaere (Cuadrado, aos 14′ do 2t), Retegui (Zaniolo, aos 24′ do 2t) e Lookman (Samardzic, aos 43′ do 2t). Técnico: Gian Piero Gasperini.

ARSENAL: David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber (Calafiori, aos 27′ do 2t); Rice, Thomas Partey (Jorginho, aos 12′ do 2t) e Havertz; Saka (Sterling, aos 27′ do 2t), Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus (Trossard, aos 11′ do 2t). Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Cartões amarelos: Éderson (ATA)

