Polícia Civil abre inquérito para investigar denúncia de agressão de Caio Paulista

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, instaurou um inquérito nesta quinta-feira para investigar a denúncia de agressão de Clara Monteiro sobre Caio Paulista, ex-namorado e atleta do Palmeiras. O atleta, aliás, nega as acusações.

“A 1ª Delegacia de Defesa da Mulher instaurou inquérito policial e apura as denúncias realizadas pela vítima. O depoimento do investigado foi marcado e maiores detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial”, diz a nota enviada pela Secretaria de Segurança de São Paulo.

Ainda na quarta-feira, a advogada do lateral-esquerdo, Bia Saguas, se apresentou na delegacia para marcar depoimento do jogador e apresentar provas.

Em nota oficial, a assessoria de Caio Paulista afirmou que o atleta é “inocente” e reforçou a confiança de que as investigações irão “desmentir as acusações que o jogador recebeu”.

Palmeiras acompanha o caso de Caio Paulista

Logo após a publicação do relato de Clara, o Palmeiras realizou uma reunião com Caio Paulista no último sábado (14). Em nota, o clube afirmou que repudia qualquer tipo de violência, além de prezar pelo respeito pela mulher como um de seus valores fundamentais. Também informou que seguirá acompanhando às investigações.

Apesar de ser alvo da denúncia, o jogador trabalhou normalmente das atividades na quarta-feira (18).

