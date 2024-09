Vasco inicia conversas para renovar contrato com Vegetti

Essa era a tendência. Vasco e Pablo Vegetti abriram conversas e começaram a discutir a possibilidade de renovação do contrato do jogador, que atualmente é válido até dezembro de 2025. A informação é do ‘ge’.

A diretoria negocia com os representantes do centroavante para debater a extensão do acordo a partir de 2026. Na última semana, inclusive, ele revelou o desejo de se aposentar no Cruz-Maltino.

Vegetti entrará no último ano de contrato com o Gigante da Colina somente em janeiro. No entanto, há uma cláusula de renovação automática até o fim de 2026 caso atue em pelo menos 60% dos jogos da equipe no ano que vem.

O Pirata, desde que chegou ao Vasco, criou identificação com o clube e torcida. A entrega do argentino dentro de campo, aliás, é reconhecida pelos torcedores da arquibancada, além de ser fundamental para balançar as redes.

Destaque da equipe Cruz-Maltina, o argentino soma 61 jogos pelo clube, com 28 gols e três assistências. Nesta temporada, é o artilheiro da Copa do Brasil e está na briga para ser o principal goleador do Campeonato Brasileiro.

