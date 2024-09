Justiça remarca leilão da mansão de Cafu avaliada em R$ 40 milhões

A Justiça de São Paulo remarcou o leilão da mansão do ex-jogador Cafu, apenas dois dias após atender ao pedido do atleta para suspender a venda devido a dívidas. O novo leilão acontecerá em 1º de outubro, às 14h, com lance inicial de R$ 40 milhões.

Caso o leilão não obtenha sucesso com esse valor, um segundo evento já está agendado para as 15h, com lance inicial reduzido para R$ 20 milhões.

É importante destacar que essa não é a primeira tentativa da Justiça de São Paulo de leiloar o imóvel do ex-atleta. Há mais de um ano, as tentativas se sucedem, sempre com a defesa de Cafu conseguindo adiamentos.

O último leilão estava previsto para o dia 16 de setembro. Contudo, a defesa conseguiu novamente cancelar a venda. Na ocasião, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, decidiu que o leilão não teve a devida publicidade para a lavratura da carta de arrematação.

Embora tenha considerado a falta de publicidade, Buzzi não cancelou o leilão. Mas determinou que uma liminar fosse cumprida, incluindo alertas no edital sobre o efeito suspensivo.

O imóvel, avaliado em R$ 40 milhões, enfrenta dívidas significativas. Entre elas, R$ 10 milhões com uma seguradora e penhoras superiores a R$ 20 milhões por outros débitos.

Com 2.581 metros quadrados, a mansão de Cafu conta com quatro andares, seis suítes e piscina. Além disso, quadra de futebol, salão de jogos, sala de cinema, sala de troféus, saunas e elevador.

