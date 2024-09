Grupo pode deixar gestão de Augusto Melo no Corinthians

Augusto Melo e Romeu Tuma Jr. estão distantes no bastidor do Corinthians. Presidentes do clube e Conselho Deliberativo, respectivamente, estão com a relação estremecidas, o que prejudicar o atual mandatário do Timão. A informação é da ESPN.

Um dos principais grupos políticos de apoio à gestão Augusto Melo, a chapa “União dos Vitalícios” se reuniu na noite da última quarta-feira (18) para debater a permanência na gestão. Romeu Tuma Jr. é um dos nomes fortes, além de Osmar Stabile, 1º vice-presidente, Miriam Athiê e Fran Papaiordanou.

No entanto, há descontentamento do grupo em geral, pois Stabile está “isolado” em decisões e participação na gestão. Com isso, inclusive, existe a possiblidade de que o conselheiro se afaste publicamente caso o cenário permaneça igual.

Diante disso, o grupo “não vai aceitar mais nenhuma violação ao Estatuto”, indicando que em caso de “qualquer descumprimento terá novo pedido de impeachment”.

Um dos pontos apontados nos bastidores como possível violação ao regimento do Corinthians é o rumor de recuperação judicial, que é uma previsão legal para que empresas em situação de grave crise econômico-financeira renegociar dívidas sem a necessidade de encerramento das atividades.

E agora?

Augusto Melo teve o pedido de impeachment por conselheiros. Ele terá oportunidade de se defender das acusações e só poderia sair do cargo após votação em sessão extraordinária do plenário do Conselho Deliberativo. Mesmo que o Conselho aprove o impeachment, a saída do presidente precisa ser referendada pelos sócios do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.