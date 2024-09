Cristiano Ronaldo rasga elogios a Yamal: ‘Será um dos melhores dessa geração’

Lamine Yamal tem um motivo para celebrar, apesar da derrota inesperada do Barcelona por 2 a 1 para o Monaco nesta quinta-feira (19), na estreia das equipes na edição 2024/25 da Champions. Autor do gol dos culés, o atacante de 17 anos recebeu elogios de Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid, arquirrival do clube catalão.

”Vejo enorme potencial, um grande talento. Acredito que será um dos melhores jogadores da nova geração”, afirmou, em seu canal do Youtube, o astro português, hoje no Al Nassr, da Arábia Saudita.

Campeão da Eurocopa e um dos protagonistas da seleção espanhola, Yamal foi eleito o melhor atleta sub-21 da competição. A joia blaugrana anotou um gol (na semifinal diante dos franceses) e deu quatro assistências. No começo de temporada pelo Barça, já soma três bolas na rede e quatro passes para gol.

Entretanto, Yamal não conseguiu evitar o revés do Barcelona nesta quinta. Ele chegou a igualar o placar após o gol de Akliouche para o Monaco, mas viu Ilenikhena se transformar no herói da partida ao sair do banco de reservas e assegurar o triunfo do time francês, que retorna à Champions após sua última participação, em 2018.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.