Jogadores do São Paulo que podem voltar contra o Botafogo

O São Paulo conseguiu um empate com o Botafogo no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Nilton Santos. Além do bom resultado, o técnico Luís Zubeldía terá alguns retornos ao elenco após ficarem de fora no primeiro jogo pela competição.

O volante Liziero tem grande chance de voltar na quarta-feira. Ele, que perdeu os últimos dois jogos por dores no adutor esquerdo, intensificou o tratamento nos últimos dias e pode até ficar disponível para a partida. Fora dos lesionados, Luiz Gustavo, aliás, não recebeu o terceiro cartão amarelo e está liberado para o confronto da noite de quarta-feira, no Morumbis.

No entanto, com um torção no tornozelo direito, Rodrigo Nestor só deve voltar a treinar com o grupo na próxima semana e pode ficar fora do confronto decisivo.

Além dele, o atacante Ferreira, com lesão no quadríceps da perna esquerda, começou a treinar no campo, mas ainda muito distante do retorno. A tendência é de que só volte em meados de outubro.

Entretanto, antes do duelo decisivo contra o Botafogo pela Libertadores, o São Paulo recebe o Internacional, no domingo, pelo Brasileirão, também no Morumbis. A equipe deve ter o time quase todo reserva.

