Internacional tem cinco jogadores em final de contrato; veja quem são

O Internacional tem seis jogadores com contrato próximo do fim: cinco deles encerram em dezembro deste ano e outro em janeiro de 2025. Dois desses atletas são peças importantes no time comandado por Roger Machado.

O goleiro Fabrício, que chegou nesta temporada vindo do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, o defensor Gabriel Mercado, os laterais-esquerdos Bernabei e Renê, o atacante Lucca Drummond, além do volante Campanharo, emprestado ao Atlético-GO, discutirão seu futuro no clube.

Gabriel Mercado, um dos pilares defensivos do Internacional, tem 37 anos e voltou a crescer no time titular com Roger. Nesta temporada, ele soma 30 partidas em 49 jogos disputados pelo Colorado. A diretoria, interessada na permanência do argentino, já prepara uma conversa para tratar da renovação.

Na lateral-esquerda, o clube observa a disputa entre Bernabei e Renê. O primeiro, que atualmente recebe mais oportunidades, ainda tem seu futuro incerto no Beira-Rio. O Internacional precisaria pagar cerca de 4 milhões de euros (R$ 24,6 milhões) para comprá-lo, já que ele pertence ao Celtic, da Escócia.

Já Renê, alvo de críticas dos torcedores, não atua com frequência. Mesmo assim, fez 34 jogos, marcou um gol e contribuiu com duas assistências. O jogador chegou ao clube em 2022 vindo do Flamengo.

