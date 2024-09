Guilherme valoriza vitória do Santos em gramado que ‘dificulta jogo’

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP nesta quinta-feira (19), os jogadores do Santos não saíram satisfeitos do Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O palco do duelo válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi criticado por Guilherme, capitão do Peixe, após a partida.

“Grande resultado, grande jogo. O gramado dificulta um pouco o jogo. Sabíamos disso, não levamos como desculpa. Quero parabenizar o grupo por ter passado por cima dessa dificuldade. Vencemos o jogo e estamos de parabéns”, disse o jogador.

Giuliano foi o autor do gol da vitória do Santos nesta quinta-feira. Com o resultado, o time da Vila Belmiro segue como vice-líder e chega aos 49 pontos – um a menos que o líder Novorizontino.

Agora, o Santos foca em jogo importante pela iderança da Série B. Na segunda-feira (23), o Peixe encara o Novorizontino na Vila Belmiro.

