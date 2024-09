Matheus Henrique exige que Cruzeiro mantenha os pés no chão na Sula

O Cruzeiro abriu grande vantagem ao vencer o Libertad fora de casa no primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana. Contudo, o time mineiro quer manter os pés no chão. O duelo ocorreu nesta quinta-feira (19) no Paraguai. Os gols da vitória celeste foram marcados pelos atacantes Lautaro Díaz e Kaio Jorge, ainda na etapa inicial.

Afinal, esse foi pedido do meio-campista Matheus Henrique em entrevista coletiva após a partida . Na volta, o Cruzeiro pode até mesmo perder por um gol de diferença.

Veja como foi o jogo do Cruzeiro: Cruzeiro passa pelo Libertad e fica com os pés na semi da Sula

“Temos que ter humildade e manter os pés no chão, pois não tem nada definido. É uma pena, pois 3 a 0 seria melhor ainda, mas acredito que o primeiro passo foi bem dado”, disse no estádio Defensores del Chaco.

Próximos jogos do Cruzeiro

Todavia, o jogo de volta será na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 21h30 (de Brasília). No entanto, o Cruzeiro decidirá a vaga na semifinal em casa. Antes disso, pelo Brasileirão, atuará contra o Cuiabá fora de casa. O adversário é o vice-lanterna do campeonato nacional.

