Torcedores do Botafogo lançam bandeira em homenagem a Textor

Em meio a discussões acaloradas sobre o Fair Play Financeiro, denúncias de fraude no futebol brasileiro, depoimentos às autoridades do país e polêmicas com dirigentes de outros clubes, o empresário John Textor vai conquistando o coração da torcida do Botafogo. Na quarta-feira (18), antes da partida contra o São Paulo, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, um grupo de alvinegros desfraldou, então, uma bandeira com o rosto do magnata norte-americano e um agradecimento ao mandachuva em inglês, na língua do big boss.

A “Fogo VK”, coletivo de cerca de 330 torcedores de Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi a responsável pela homenagem ao sócio majoritário da SAF do Mais Tradicional, no Setor Leste, do Colosso do Subúrbio. Antes do embate, aliás, o ex-jogador André Silva, campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995, compareceu para fortalecer o esquenta da rapaziada. A equipe de reportagem do Jogada10 também esteve presente na confraternização e foi agraciada com um churrasco.

“A bandeira significa muito para nós. Textor foi quem recolocou o Botafogo no mapa. Somos gratos por tudo o que ele fez por nós. Estamos vendo o Botafogo forte por causa dele”, disse, entusiasmado, Ecko, um dos líderes da torcida, ao J10, horas antes do empate entre o Glorioso e o São Paulo.

Textor, agora, tem que retribuir

Dentro do Niltão, Textor deu sua tradicional volta olímpica no estádio para ganhar a ovação dos alvinegros e o repúdio dos visitantes. Mas o proprietário do futebol do Botafogo sabe que, no fim, está no lucro. E, claro, precisa, com urgência, retribuir tanto carinho.

“Acho que as pessoas apreciam que eu trago boas ideias ou más ideias, mas sempre ideias novas. Sinto muito amor dos torcedores brasileiros. Sinto, também, que este clube vai competir por títulos. Vamos vencer um em breve, não sei se este ano ou no ano que vem”, prometeu o bilionário.

