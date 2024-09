Técnico do Atlético revela se Sarávia e Otávio jogam decisão contra o Flu

O Atlético precisará se superar na próxima semana. Após perder o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores para o Fluminense por 1 a 0, agora terá que reverter o placar na Arena MRV, na quarta-feira (25). Se no primeiro encontro o Galo enfrentou o desafio sem dois titulares, a tendência é que isso se repita na partida de volta.

De acordo com o técnico Gabriel Milito, é provável que não haja tempo de recuperação para o volante Otávio e o lateral Saravia.

“Otávio e Saravia, acredito que não jogam. Não há tempo. Eles sofreram lesões que exigem um pouco mais de tempo. Portanto, precisamos ver como vamos armar a equipe”, comentou o treinador.

Saravia apresentou uma lesão muscular na coxa esquerda e continua em processo de recuperação. Já o volante Otávio teve uma luxação no ombro esquerdo durante o duelo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil.

Resta saber, no entanto, quais serão as opções de Gabriel Milito para essas duas posições. No primeiro jogo, ele escolheu Fausto Vera, que mais uma vez não agradou, além de Bruno Fuchs, que foi improvisado na lateral direita.

O Atlético agora se concentra no duelo contra o Bragantino, neste domingo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a 10ª colocação, com 33 pontos.

