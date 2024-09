Müller leva tombo em treino do Bayern, e vídeo com reações de companheiros viraliza

Thomas Müller vive situações inéditas no futebol mesmo no auge dos seus 35 anos. Na última quinta-feira (19), por exemplo, o veterano sofreu uma falta da linha de marcação de campo durante o treino do Bayern de Munique. O ‘choque’, leia-se tropeço, levou o atleta ao chão e causou um efeito dominó em seus companheiros.

O câmera do Bayern de Munique gravava registros do treino quando Müller tropeçou ao tentar carregar a bola. Seus companheiros caem na risada imediatamente, antes mesmo do veterano conseguir se levantar do chão. Thomas, por fim, brinca com a comunicação do clube ao notar que estava sendo filmado.

A queda e as reações dos companheiros de Müller viralizaram nas redes sociais após publicação do Bayern. Torcedores ‘avaliaram’ o choque e deram o veredito: “Lance normal. Segue o jogo”.

Müller viraliza nas redes

O meia protagonizou outros momentos inusitados em treinos do Bayern de Munique. Um dos mais virais ocorreu em 2015, quando Müller ‘virou’ goleiro para pagar uma prenda e, na sequência, recebeu uma bolada no traseiro. Além da força do chute, as reações também repercutiram muito à época nas redes sociais.

Temporada no Bayern de Munique

A goleada por 9 a 2 sobre o Dínamo Zagreb, pela primeira rodada da Champions League, marcou o quinto jogo de Müller pelo Bayern na temporada. O meia também atuou nas três partidas da equipe pela Bundesliga e esteve em campo na DFB-Pokal.

Müller conseguiu participar de cinco gols da equipe em 213 minutos em campo – um para cada jogo disputado. O meia balançou as redes em três oportunidades e contribuiu duas vezes com assistências para os companheiros.

