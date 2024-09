Adidas homenageia o Rio Grande do Sul com camisa especial

No Dia do Gaúcho, a Adidas anunciou uma homenagem especial para o Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (20), a empresa de material esportivo colocou à venda uma camisa em apoio ao estado, que ainda se recupera de uma série de inundações ocorridas entre abril e maio deste ano.

Com edição limitada, a camisa é predominantemente branca, mas com faixas nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul (verde, vermelho e branco) na altura do peito. Além disso, o modelo conta com um escudo no formato do mapa do Brasil. Serão 5.570 peças disponíveis. O número remete a quantidade de munícipios brasileiros e tem ligação com a frase “juntos pelo Sul”, bastante utilizada nos momentos mais críticos da enchente.

Cada camisa custa R$ 299,99, com o lucro das vendas sendo revertido para reformas de espaços esportivos afetados pelas enchentes. A ação tem parceria da CUFA (Central Única das Favelas). O modelo está disponível no site da empresa.

Felipão foi o principal nome da campanha. Participaram também Analuyza França, Alan Patrick, Tamara Paranaguá e Thiago Maia, atletas do Internacional, e D’Alessandro, diretor esportivo do Colorado.

