Oposição acusa Augusto Melo de tentar vender o Corinthians

O Movimento Reconstrução SCCP, principal grupo de oposição contra o presidente do Corinthians, Augusto Melo, emitiu uma nota oficial acusando o presidente de tentar vender o clube. No comunicado, eles questionam o interesse do mandatário na tentativa de uma recuperação judicial. Eles acusam que este seria o primeiro passo para transformar o Timão em uma SAF (Sociedade Anônima).

“O Movimento Reconstrução SCCP manifesta seu total repúdio e sentimento de revolta diante do plano arquitetado pela atual diretoria do Sport Club Corinthians Paulista para VENDER nosso clube e nosso futebol. Além de atacar a centenária história do “Time do Povo”, a intenção de Augusto Melo e seus diretores afronta também compromissos assumidos pelo presidente”, diz um trecho da nota.

Além disso, o grupo também questiona o aumento da dívida do clube em mais de R$ 200 milhões. Aliás, isso em apenas nos nove meses que o mandatário está no poder. O movimento SCCP diz que trata-se de um ”ato de desespero”.

“Por dezenas de vezes durante a campanha, Augusto foi categórico ao dizer que o clube não entraria em Recuperação Judicial (RJ). Que nada mais é do que o passo inicial para a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). “Nenhuma chance de vender o Corinthians e montar uma SAF. O Corinthians não pode ter um dono”, cansou de falar”, diz outro trecho.

Oposição vê Depay como cortina de fumaça de Augusto Melo

Por fim, o grupo ainda classifica a contratação de Memphis Depay como uma ”cortina” para apagar os problemas construídos pela atual diretoria. Aliás, vale ressaltar que o Movimento Reconstrução SCCP foi quem deu início no pedido de impeachment de Augusto Melo.

“De maneira oportunista e manipuladora, Augusto e sua diretoria tentam aproveitar o momento de exaltação da torcida pela contratação de um atleta internacional, como Memphis Depay, para criar cortina de fumaça, desviar o foco e encobrir ações contrárias aos interesses e à história do Corinthians”, completa a nota.

