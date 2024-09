Ex-jogador xinga Tite após derrota para o Peñarol: ‘Corre do Flamengo’

Torcedores do Flamengo ficaram na bronca por conta da derrota para o Peñarol por 1 a 0 no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Um dele foi o ex-jogador Beto, campeão pelo time carioca, que culpou o técnico Tite pelo revés. Ele, aliás, xingou o treinador por mais de uma vez em uma de suas redes sociais.

“Vai tomar no c*. Vai se fud*r. Um treinador desses, safado, com um grupo desse e não sabe escalar o time. Vai tomar no c*, Tite. Corre do Flamengo, seu filho da put*. Jogadores quem ganham (muito dinheiro). Corre do Flamengo, Tite. Vai tomar no c*”, disse Beto, que jogou no Flamengo de 1998 a 2002, em sua conta no Instagram.

Durante a partida contra a equipe uruguaia, torcedores do Flamengo, por diversas vezes, xingaram Tite no Maracanã. A primeira vez foi ao fim do primeiro tempo. Posteriormente, já na reta final dos acréscimo da segunda etapa, as críticas foram ainda maiores.

Resposta de Tite

Já na coletiva de imprensa após o jogo, o treinador abordou o tema, e prometeu um desempenho melhor no confronto de volta.

“Claro que dói no lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando você produz bem, as reações do torcedor são compatíveis com o amor ao clube. Eu respeito muito isso até porque vivenciei bastante. Tenho respeito quando a torcida me critica ou me vaia. O trabalho pode reverter e o resultado também. Transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.