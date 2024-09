Vídeo! Jogadores e torcedores do Peñarol fazem festa no Rio após vitória sobre o Flamengo

Antagônico ao clima brasileiro, os uruguaios do Peñarol deixaram o Rio de Janeiro sob festa e comemoração no Aeroporto do Galeão, na madrugada desta quinta-feira (20). O perfil oficial do clube se levou pela atmosfera da vitória sobre o Flamengo e compartilhou um vídeo da celebração entre jogadores e um grupo de cerca de 50 torcedores no setor de embarque do local.

“Juntos. Carboneros, passo a passo”, escreveu o Peñarol em sua publicação. Nota-se pelo vídeo que o setor de embarque fica tomado pela festa uruguaia, enquanto Léo Fernández, um dos líderes do elenco, banca de maestro dos torcedores. O atleta fez questão de acompanhar as canções e de pular ao lado dos companheiros em celebração ao bom resultado conquistado no Brasil.

O Peñarol voltou a superar o Flamengo no reencontro entre as equipes, no Maracanã, após mais de cinco anos. Com a vantagem mínima no placar, os uruguaios garantem classificação à semifinal mesmo em caso de empate no tempo regulamentar.

Uma publicação compartilhada por Club Atlético Peñarol (@oficialcap)

O fantasma do Flamengo

Todo clube tem ao menos um adversário considerado ‘calcanhar de aquiles’ na história. O Flamengo, por exemplo, tem alguns, e o Peñarol certamente figura na lista. A última vitória rubro-negra sobre os Aurinegros ocorreu em novembro de 199, no Maracanã, pela extinta Copa Mercosul.

De lá para cá, os clubes se enfrentaram cinco vezes, e o Flamengo perdeu quatro. O Rubro-Negro agora precisa obrigatoriamente quebrar o tabu para seguir vivo na Libertadores da América.

Jogo da volta

O reencontro entre Flamengo e Peñarol está marcado para próxima quinta-feira, dia 26 de setembro. A bola vai rolar no Campeón del Siglo, em Montevidéu, a partir das 19h (de Brasília). Vale destacar que o Rubro-Negro só disputou um jogo no estádio em toda sua história – e empatou sem gols com o time da casa.

