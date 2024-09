CBF contesta presidente do Flamengo sobre lesão de Pedro

Após o sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil na tarde desta sexta-feira (20), Rodrigo Caetano, coordenador de seleções masculinas da CBF, aproveitou para falar sobre a lesão de Pedro. O dirigente da CBF contestou a fala de Rodrigo Landim, uma vez que o presidente do Flamengo criticou a postura da CBF por aumentar a carga no jogador durante treino para preparação para últimos jogos da Seleção. Além disso, explicou que todos os clubes recebem um relatório de todos os trabalhos feitos com os seus jogadores.

“Não estou aqui para fazer análise de nenhuma declaração a respeito disso. Posso dizer que tem grandes profissionais aqui da CBF que já estão há muito tempo, são permanentes da casa e realizam esse trabalho ao longo de todos esses anos. Não somente com essa comissão técnica. Esse controle de carga existe, tivemos todo o cuidado do mundo. Agora, análise se foi ou não foi, não vou entrar nesse debate. A gente sempre gera todo e qualquer tipo de relatório não só para o Flamengo, Atlético-MG… Para todos os clubes, de tudo que os atletas fazem desde o primeiro dia que chegam aqui. Obviamente foram respeitados, na nossa visão, todos esses protocolos”, disse.

Pedro rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante treinamento da Seleção Brasileira, no início de setembro. O maior artilheiro do Brasil em 2024 está fora do restante da temporada e deve voltar apenas em meados de 2025.

CBF e Flamengo

Rodrigo Caetano ressaltou, portanto, que a CBF prestou todo apoio ao Flamengo e ao Pedro para agilizar o início do tratamento.

“Infelizmente foi um acidente, uma fatalidade. Era o segundo dia de treinamento, o primeiro foi o recovery. Mesmo antes de iniciar o treinamento, infelizmente teve esse acidente que o tirou da temporada, o que a gente lamenta. A CBF fez o que precisava ser feito, deu toda a condição e fez o investimento necessário para que ele retornasse o mais rapidamente possível ao Rio de Janeiro para que iniciasse o treinamento, pudesse ter a intervenção cirúrgica. Agora nos resta acompanhar e apoiá-lo porque o Flamengo tem grandes profissionais e vai conduzir muito bem a recuperação dele”, afirmou.

