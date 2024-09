Fluminense vai com zaga reserva contra o Botafogo; o provável time

O Fluminense vai de zaga reserva para enfrentar o Botafogo, no clássico deste sábado (21), pela 27ª rodada do Brasileirão. Afinal, Thiago Silva não estará em campo, preservado após um problema no calcanhar esquerdo, adquirido durante a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na última quarta (18).

Já Thiago Santos, seu companheiro de defesa, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, não pode ser relacionado pelo técnico Mano Menezes. Ambos foram titulares na partida contra o Galo, no Maracanã.

LEIA MAIS: Fluminense mantém invencibilidade e segue firme na busca pelo bi da Libertadores

Dessa forma, segundo o portal “ge”, a zaga deve ter Felipe Melo e Antônio Carlos contra o Botafogo. O provável time é, assim, o seguinte: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias.

O jogo contra o Botafogo é neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Em 16º, o Fluminense vem com 27 pontos, sonhando em seguir se afastando da zona de rebaixamento. Pode ganhar até três posições em caso de vitória contra o líder, que tem 53 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.