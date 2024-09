Cristiano Ronaldo e Talisca marcam, e Al-Nassr vence no Campeonato Saudita

O Al-Nassr não teve problemas para despachar o Al-Ettifaq pela quarta rodada do Campeonato Saudita. Nesta sexta-feira (20), fora de casa, a equipe contou com mais um gol de Cristiano Ronaldo para vencer por 3 a 0. Al-Najdi e o brasileiro Anderson Talisca completaram o marcador.

Foi a primeira partida do técnico Stefano Pioli, ex-Milan, no comando do Al-Nassr. Afinal, ele foi contratado para substituir o português Luís Castro, que foi demitido na última terça-feira por conta de maus resultados.

Com a vitória, o Al-Nassr foi à quarta colocação, com oito pontos. Al-Ittihad, Al-Hilal e o próprio Al-Ettifaq somam nove. No entanto, os dois primeiros ainda jogam na rodada.

Na próxima sexta-feira (27), o Al-Nassr recebe o Al-Wehda, às 12h20 (de Brasília). Já o Al-Ettifaq visita o Al-Taawon, no domingo (29), às 15h.

Apesar de atuar fora de casa, o Al-Nassr dominou grande parte do jogo. No entanto, o primeiro gol demorou a sair. Aos 32 minutos, Cristiano Ronaldo deslocou o goleiro adversário em cobrança de pênalti e abriu o placar.

Na segunda etapa, o Al-Nassr matou o jogo. Logo aos dez minutos, Mané encontro Al-Najdi, que deu um toque por cima do goleiro para ampliar. Não demorou muito para o senegalês aparecer novamente no jogo e dar assistência para Anderson Talisca completar o triunfo.

Vale destacar a legião de jogadores importantes nos dois times. Pelo lado do Al-Ettifaq, estiveram em campo Wijnaldum, Fofana, o brasileiro Vitinho (ex-Flamengo), Toko Ekambi e Dembélé. Pelo Al-Nassr, estiveram em campo Laporte, Otávio, Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo, Mané e o brasileiro Ângelo, ex-Chelsea e Santos.

