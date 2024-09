Real Madrid x Espanyol: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a boa estreia na Champions, o Real Madrid agora foca atenções para o Campeonato Espanhol. Neste sábado (21/9), os Madridistas, atuais campeões, recebem os catalães do Espanyol, às 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada da competição. Com 11 pontos, o Real entrou na rodada em segundo lugar, quatro pontos atrás do líder Barça e com a mesma pontuação saldo e gols do Atlético, com quem divide a segunda posição. O Espanyol, por sua vez, tem sete pontos, em 12º lugar.

Onde assistir

O canal Disney+ transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Real Madrid

Brahim Díaz, uma das opções do banco de reservas, não se recuperou a tempo. Dessa forma, será o principal desfalque para o duelo deste sábado (21/9). Contudo, Bellingham e Militão, que eram dívidas, estão confirmados. No ataque, Endrick deve seguir na reserva, mas não será surpresa que jogue entre os titulares. Afinal, Ancelotti não deu pistas da escalação.

” O jogo com o Espanyol pode ser um bom dia para fazer rotações. Mas hoje não é o dia para falar sobre isso. O que posso dizer é que vencemos os últimso jogos e queremos seguir assim.

Ancelotti mais uma vez reclamou da maratona de jogos que o calendário produz.

“Enfim, o futebol precisa refletir, pois o objetivo é jogar menos partidas para evitar lesões. Os jogadores não têm problemas em reduzir o salário se jogarem menos”, disse Ancelotti, nesta sexta-feira.

Como chega o Espanyol

Puado, que marcou os três gols dos catalães no 3 a 2 sobre o Alavés na rodada passada terá a companhia de Veliz no ataque. Como o técnico Manolo González não tem nenhum lesionado e gostou do que viu, a tendência é que ele repita exatamente a escalação. O técnico diz que, embora o Real seja favorito, o seu time tem condições de surpreender.

“Claro que vai ser ser muito complicado. Entretanto, acredito no que fazemos. Dessa forma, tenho a convicção de que podemos vencer”, disse.

REAL MADRID X ESPANYOL

Data e horário: 21/9/2024, 15h45 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger e Mendy; Valverde, Tchouameni e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vini JR. Técnico: Pep Guardiola. Técnico: Carlos Ancelotti

ESPANYOL: Joan Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera e Romero; Tejero, Kral, Aguado e Carreras; Puado e Veliz. Técnico: Manolo González

Árbitro: José Luis Munuera Montero

VAR: Ricardo de Burgo Bengoechea

Jogos da 6ª rodada do Espanhol

Quinta-feira (19/9)

Leganés 0x2 Bilbao

Sexta-feira (20/9)

Alavés 2×1 Sevilla

Sábado (21/9)

9h – Valladolid x Real Sociedad

11h15 – Osasuna x Las Palmas

13h30 – Valencia x Girona

16h – Real Madrid x Espanyol

Domingo (22/9)

9h – Getafe x Leganés

11h15 – Bilbao x Celta

13h30 – Villarreal x Barcelona

16h – Rayo Vallecano x Atlético de Madrid

Segunda-feira (23/9)

16h – Betis x Mallorca

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.