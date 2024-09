Werder Bremen x Bayern: onde assistir, escalações, arbitragem

Líder do Campeonato Alemão com campanha 100%, o Bayern de Munique, neste sábado (21/9) tem uma pedreira pela frente. Afinal, visitará o Werder Bremen, no Weserstadium, às 10h30 (de Brasília). O time da casa segue invicto na competição e, com cinco pontos, espera vencer para entrar no G4.

Onde assistir

Os canais SporTV, Goat e Onefootball transmitem a partir das 10h30 (de Brasília).

Como chega o Werder Bremen

O Werder Bremen tem um desfalque importantíssimo. Afinal, o zagueiro Friedl, principal alicerce defensivo do esquema 3-4-2-1 do técnico Ole Werner, foi expulso na rodada passada, quando o time venceu o Mainz por 2 a 1. Sem ele, o argentino Julián Malatini vai para o jogo. No ataque, Ducksch será a referência.

Como chega o Bayern

O goleiro Neuer era a única dívida para a escalação. Mas como o veterano treinou nesta sexta-feira e está apto para a partida. Vincent Kompany, que ostenta o melhor início como técnico do Bayern na história, espera mais um bom resultado. Ele seguirá com Thomas Müller como opção no banco, assim como Goretzka. Aliás, este último, durante a semana, mostrou descontentamento por perder a vaga nbo meio de campo e acena em despedir-se do clube no fim da temporada.

WERDER BREMEN X BAYERN

4ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 21/9/2024, 10h30 (de Brasília)

Local: Weserstadium, Bremen (ALE)

WERDER BREMEN: Zetterer; Malatini, Stark e Jung; Weiser, Lynen, Stage e Agu; Schmid e Grull; Ducksch. Técnico: Ole Werner

BAYERN: Neuer; Laimer, Kim, Upamecano e Raphael Guerreiro; Kimmich e Palhinha; Coman, Musiala e Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany

Árbitro: Bastian Dankert,

Auxiliares: Rene Rohde e Jan Clemens Neitzel-Petersen

VAR: Johann Pfeifer

Jogos da 4ª rodada do Alemão

Sexta-feira (20/9)

Augsburg 2×3 Mainz

Sábado (21/9)

10h25 – Bochum x Kiel

10h25 – Heidenheim x Freiburg

10h30 – Union Berlin x Hoffenheim

10h30 – Werder Bremen x Bayern

13h30 – Eintracht x Borussia M’Gladbachh

Domingo (21/9)

10h30 – Leverkusen x Wolfsburg

12h30 – Stuttgart x Borussia Dortmund

Domingo (22/9)

14h30 – St. Pauli x RB Leipzig

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.