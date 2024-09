Com gols no fim, Braga vence o Nacional pelo Campeonato Português

O Braga conquistou um importante resultado nesta sexta-feira (20), na abertura da sexta rodada do Campeonato Português. Na Ilha da Madeira, a equipe venceu o Nacional por 3 a 0, com gols de Niakate, Bruma e El Ouazzani, todos na reta final da partida.

Com o resultado, o Braga assumiu provisoriamente a quarta colocação do Português, com 11 pontos em seis jogos. A liderança é do Sporting, que tem 15 e 100% de aproveitamento. Já o Nacional tem somente quatro, na 15ª posição, podendo entrar na zona do rebaixamento ainda nesta rodada.

As equipes voltam a jogar pelo Campeonato Português no domingo (29). O Nacional visita o Famalicão, às 11h30 (de Brasília). Já o Braga recebe o Rio Ave, às 16h30.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo de poucas oportunidades. O jogo foi muito truncado, com poucas emoções. No entanto, o panorama mudaria e muito na etapa final, principalmente para o Braga.

Afinal, a equipe visitante passou a dominar a partida por completo, mas pecava na finalização. Todavia, aos 32 minutos, o Braga abriu o placar com Niakate. O gol abriu de vez a porteira do Nacional.

Dessa maneira, o Braga não tardou a ampliar o marcador. Bruma, aos 38, marcou o segundo. O Nacional mal teve tempo para respirar e levou outro gol, dessa vez de El Ouazzani.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.