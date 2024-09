Marcelo Sant’Ana projeta duelo do Vasco contra o Atlético-MG

O diretor executivo do Vasco, Marcelo Sant’Ana, falou nesta sexta-feira (22) sobre o adversário na Copa do Brasil, Atlético-MG. Após o sorteio, que determinou que o Cruz-Maltino definisse a vaga na final em casa, ele elogiou o rival, e falou sobre as ambições de sua equipe na competição.

Antes, então, celebrou o retorno financeiro que o Vasco garantiu (R$ 22,85 milhões) ao avançar pelas fases da Copa. Para Sant’Ana, porém, a volta à disputa por títulos por parte do Vasco é o mais importante.

“O prêmio para os finalistas são cerca de R$ 70 milhões para o campeão, e 30 milhões para o vice-campeão. Então para qualquer clube do futebol brasileiro faz diferença e o nosso foco tem o desejo financeiro, mas principalmente o esportivo. O Vasco quer voltar a ter a possibilidade de disputar grandes títulos”, disse aos jornalistas na sede da CBF.

Ele também avaliou o momento do time, comemorando o retrospecto recente do técnico Rafael Paiva. Perguntado se esperava ir tão longe na competição, Sant’Ana se esquivou, dando prioridade ao sentimento do torcedor.

“Olha, se você perguntar para o torcedor, ele vai dizer que desde a Copa do Brasil de 2011 ele está esperando, né? A gente fica feliz com o que o grupo tem conseguido fazer, com a liderança do nosso técnico Rafael Paiva, com o desempenho dos nossos jogadores também. Alguns foram questionados durante o ano, mas têm conseguido desempenhar em um nível melhor. O mais beneficiado é o torcedor”, afirmou.

E o adversário?

Sobre o Galo, adversário na semifinal da Copa do Brasil, o executivo não poupou elogios. Para ele, o Vasco também deve voltar a ser figura recorrente nas disputas pelos troféus, tomando a equipe mineira como exemplo.

“Temos que jogar, que estar preparados para competir. O Atlético é um grande clube, nos últimos anos vem decidindo títulos, conseguiu ganhar a Copa Brasil, está chegando com regularidade a fases decisivas da Libertadores. E nós queremos voltar a viver esses grandes momentos, queremos voltar a disputar títulos. Temos que ter postura, temos que ter respeito ao nosso adversário, mas reconhecendo a trajetória que temos feito, nos dedicaremos ao máximo para alegrar o torcedor”, encerrou.

