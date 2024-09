Vitória de Guimarães x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande no Campeonato Português 2024/25. Vitória de Guimarães e Porto se enfrentam, neste sábado (21), às 14h (de Brasília), no Dom Afonso Henrique Guimarães, em partida válida pela 6ª rodada da Liga portuguesa. O duelo coloca frente a frente o vice-líder contra o terceiro colocado da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Disney+ (streaming).

Como chega o Vitória de Guimarães

O Vitória faz um bom início de temporada e aparece na terceira posição do Português. Dessa forma, nas cinco rodadas disputadas até o momento, o time venceu quatro e perdeu apenas uma.

Como chega o Porto

Por outro lado, o Porto é o vice-líder do Português e tem uma campanha idêntica à do Vitória de Guimarães. No entanto, fica na segunda posição por levar vantagem no saldo de gols.

Ao mesmo tempo, o Porto terá alguns desfalques para o jogo deste sábado. Dessa maneira, a baixa mais recente fica por conta do goleiro Samuel Portugal, que lesionou a mão esquerda. Assim, ele se junta a Fábio Vieira, Zaidu e Iván Marcano no departamento médico do clube.

Vitória de Guimarães x Porto

6ª rodada do Campeonato Português 2024/25

Data e horário: sábado, 21/09/2024, às 14h (de Brasília).

Local: Dom Afonso Henrique Guimarães, em Guimarães (POR).

Vitória de Guimarães: Varela; Gaspar, Borevkovic, Tomás Ribeiro, João Mendes; Handel, Tiago Silva, Nuno Santos; Kaio César, João Mendes, Nélson Oliveira. Técnico: Rui Borges.

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pérez, Otávio, Moura; Varela, Nico, Iván Jaime, Pepê, Galeno, Samu. Técnico: Vitor Bruno.

Árbitro: Fábio Veríssimo (POR)

Auxiliares: Pedro Martins (POR) e Hugo Marques (POR)

VAR: Fábio Melo (POR)

