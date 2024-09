Reims x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

O líder PSG entra em campo, neste sábado, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Francês para enfrentar o Reims, no Estádio Auguste-Delaune II. A equipe comandada pelo técnico Luis Enrique possui 12 pontos e segue com 100% de aproveitamento. No entanto, o Olympique de Marselha e Monaco possuem 10 pontos e ameaçam a liderança.

Do outro lado, o Reims é o quinto colocado, com sete pontos. A equipe conquistou duas vitórias nas últimas duas rodadas. Além disso, o time arrancou um empatou com o Olympique de Marseille e perdeu para o Lille na rodada de estreia.

O retrospecto de 32 jogos aponta grande vantagem do PSG, com 16 vitórias, enquanto o Reims venceu apenas sete jogos e outros nove duelos terminaram empatados.

Onde assistir

A transmissão de Reims x PSG, aliás, será exclusiva da CazéTV via Amazon Prime Video, com bola rolando a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Como chega o Reims

O técnico Will Still não terá a disposição o quarteto Gabriel Moscardo (virilha), Akieme (mandíbula), Abdoul Kone (músculo posterior da coxa) e Mohammed Daramy (joelho), pois todos os quatro atletas estão no departamento médico.

Como chega o PSG

O técnico Luis Henrique terá um caminhão de desfalques para o duelo deste sábado. Marco Asensio deixou o campo sentindo dores no duelo contra o Girona e virou dúvida para o final de semana. Contudo, Gianluigi Donnarumma (coxa), Kimpembe (tendão de Aquiles), Lucas Hernández (joelho) e Gonçalo Ramos (tornozelo) seguem no departamento médico. Por fim, Barcola e Dembélé devem retornar à escalação titular.

REIMS x PSG

Campeonato Francês – 5ª rodada

Data-Hora: 21/9/24, às 16h (de Brasília)

Local: Stade Auguste Delaune, Reims (FRA)

REIMS: Diouf; Buta, Kipré, Agabadou, Sangui; Munetsi, Edoa, Teuma; Nakamura, Diakité, Ito. Técnico: Will Still

PSG: Safanov; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes; Neves, Ruiz, Zaire-Emery; Dembélé, Kolo Muani, Barcola. Técnico: Luis Enrique

Árbitro: Jérémie Pignard

VAR: Hamid Guenaoui

