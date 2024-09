Agora no Fluminense, Mano tem bom retrospecto contra o Botafogo

Após vencer a primeira partida das quartas da Libertadores, o Fluminense agora muda a chave para o clássico com o Botafogo. O clube precisa da vitória para sair da situação incômoda da tabela de classificação. Assim, o time e Mano Mezes podem contar com o histórico positivo do treinador diante do rival em sua carreira.

Mano Menezes já enfrentou o Botafogo em 25 ocasiões. Destas, 21 pelo Brasileirão e quatro pela Copa do Brasil. Até o momento, são 10 vitórias do treinador, 10 empates e cinco triunfos do rival. O clube alvinegro, aliás, está no top 10 de equipes mais vencidas por Mano Menezes.

Para tentar manter o histórico positivo, o treinador tentará levar o que tem de melhor à disposição para o clássico. Com desfalques, o Fluminense buscará os três pontos tão necessários.

“Temos emergências para resolver e a gente não pode relaxar em nenhum jogo. Temos um clássico contra o Botafogo, é o líder do campeonato, tem uma equipe muito forte fisicamente. Está jogando agora. Então a gente vai colocar o que a gente tiver de melhor, mas sempre obedecendo o melhor em termos de condições dos jogadores também”, disse Mano, em coletiva.

O Fluminense, afinal, está na 16ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem 27 pontos somados, dois a mais que o Vitória – clube que abre a zona de rebaixamento, tendo disputado um jogo a mais que o Flu.

