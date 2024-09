Messi lança produtora de cinema, TV e eventos esportivos

De forma surpreendente, o astro Lionel Messi anunciou o lançamento de sua própria produtora de conteúdo chamada 525 Rosario, em parceria com a Smuggler Entertainment. As marcas, em conjunto, produzirão filmes, programas de TV e eventos esportivos. Além disso, produzirá comerciais de marca para atletas do mundo todo.

“O entretenimento sempre foi uma paixão para mim, seja em campo ou em outras áreas. Estou realmente motivado pela oportunidade de dar continuidade ao projeto que criamos com a Smuggler Entertainment e expandi-lo ainda mais para criar conteúdo e experiências em escala global por meio deste novo empreendimento”, disse o craque argentino.

Uma publicação compartilhada por Leo Messi (@leomessi)

O nome da produtora é uma homenagem à cidade natal de Messi na Argentina e visa refletir os símbolos máximos das raízes do atleta. Os escritórios da 525 Rosario ficarão em Miami, cidade onde o atleta joga atualmente pelo Inter Miami. Além desse, outro ficará em Los Angeles, sob supervisão do CEO da Sumggler Entertainment e da família Messi.

“Gostaríamos de continuar avançando no setor de entretenimento, trazendo novas iniciativas e produções com alcance global por meio de narrativas, programações e experiências inovadoras”, completou a família Messi em um comunicado.

De acordo com a divulgação, a empresa também buscará incorporar atributos de inovação e trabalho em equipe associados a Messi. Além disso, defenderá perspectivas para a comunidade latina e hispânica, e seu público em geral.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.