Fluminense busca encerrar jejum no clássico contra o Botafogo

Após bater o Atlético-MG, no jogo de ida das quartas da Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, o Tricolor terá pela frente o líder Botafogo, neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, e necessita quebrar um jejum de seis partidas sem vencer o arquirrival.

Nesse sentido, o último triunfo da equipe de Laranjeiras sobre o Alvinegro aconteceu no dia 26 de junho de 2022, em jogo disputado pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Na época, o zagueiro Manoel, que busca voltar a ter oportunidade entre os titulares, estufou a rede e garantiu a vitória por 1 a 0.

Desde então, as equipes se enfrentaram seis vezes, com um empate e cinco vitórias seguidas do Glorioso. Na era dos pontos corridos, aliás, os rivais mediram forças em 37 oportunidades, com 13 vitórias para o Botafogo, 12 para o Fluminense e 12 empates.

Caso a equipe de General Severiano vença o clássico, pode superar a marca estabelecida pelo time de Garrincha em 1962. Afinal, são cinco vitórias consecutivas do Alvinegro sobre o Tricolor, a segunda melhor sequência no clássico mais antigo do país, que começou em 1906.

De acordo com o pesquisador da história do Botafogo Rafael Casé, as maiores sequências da história são de cinco, entre 14/12/1961 e 8/12/1962 e, agora, entre 2022 e 2024.

Para o duelo deste sábado (21), o técnico Mano Menezes não poderá contar com sua zaga titular. Isso porque Thiago Santos está suspenso pelo terceiro amarelo, enquanto Thiago Silva sentiu dores no calcanhar do pé esquerdo. Felipe Melo, Manoel e Antônio Carlos brigam pela titularidade, enquanto Ignácio se recupera de uma lesão no joelho esquerdo.

Últimos jogos entre Fluminense x Botafogo

1 – Fluminense 2 x 2 Botafogo – Maracanã – 23/10/2022 – Campeonato Brasileiro

2 – Fluminense 0 x 1 Botafogo – Maracanã – 29/01/2023 – Campeonato Carioca

3 – Botafogo 1 x 0 Fluminense – Nilton Santos – 20/05/2023 – Campeonato Brasileiro

4 – Fluminense 0 x 2 Botafogo – Maracanã – 08/10/2023 – Campeonato Brasileiro

5 – Fluminense 2 x 4 Botafogo – Maracanã – 03/03/2024 – Campeonato Carioca

6 – Botafogo 1 x 0 Fluminense – Nilton Santos – 11/06/2024 – Campeonato Brasileiro

