Adryelson pode ser o último reforço do Botafogo a estrear em 2024

Chegou, enfim, a hora de Adryelson? Dos reforços que o Botafogo anunciou em 2024, o Ministro da Defesa ficou por último na fila e ainda não entrou em campo com a camisa preta e branca. Neste sábado (21), porém, o zagueiro pode ganhar a primeira oportunidade desde o retorno ao Mais Tradicional. Para preservar alguns jogadores devido a questões físicas e ao desgaste na Libertadores, Artur Jorge acena com mudanças para o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, às 18h30, pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro. Neste contexto, o nome do xerife ganha força para estar entre os 11 titulares do treinador bracarense.

Com a dupla Bastos/Barboza em alta, Adryelson teve de esperar e assumir, no plantel alvinegro, a condição de reserva imediato, no lugar de Halter. No entanto, a comissão técnica entende que o Ministro precisa de ritmo de jogo o mais rápido possível. Afinal, o jogador retornou recentemente de férias, com pouquíssimos jogos pelo Lyon (FRA) na bagagem: quatro em 2023/2024 e apenas uma participação na atual temporada europeia. Bastos, com idade mais elevada, seria, na teoria, o zagueiro poupado para a entrada do beque.

ʽVamos firmes nesta missãoʼ, discursa o zagueiro do Botafogo

Se, em 2023, Adryelson era unanimidade e com direito à convocação para a Seleção Brasileira, agora, em um curto espaço de tempo, ele terá de reescrever a história, superando perda de título e trauma da última reta final do Brasileirão. E tudo, por ora, no papel de “jogador para compor elenco”. Em dezembro, ao fim do empréstimo ao Botafogo, ele regressará ao Lyon. Quem sabe, desta vez, com, pelo menos, um caneco na mala? O caminho do sucesso já foi traçado. O Glorioso é líder isolado e pode chegar à semifinal da Copa Libertadores.

“Venho alegre e muito motivado. Sei que temos um grande desafio pela frente. O Adryelson de agora está com mentalidade muito mais forte que antes. Trabalhei muito. Sabemos o que aconteceu ano passado. Estou à disposição do treinador para o que der e vier, além de fortalecer o grupo. Vamos, então, firmes nesta missão”, pontuou o Ministro da Defesa.

Antes de Adryelson, da última janela internacional de transferências, Artur Jorge escalou os laterais Vitinho (direito) e Alex Telles (esquerdo). Estas foram as últimas incorporações do Alvinegro, que trouxe oito caras novas na metade do ano, incluindo o meia argentino Almada, contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O meia El Arouch, por sua vez, já deixou o clube.

Acompanhe nossas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.