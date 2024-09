Estêvão dependência? Números do Palmeiras sem a joia impressionam

O Palmeiras entrará em campo neste domingo (22) para enfrentar o Vasco. O confronto será no Estádio Mané Garrincha e valerá pela 7ª rodada do Brasileirão. Contudo, o alviverde não contará com a joia Estêvão.

Todavia, não será a primeira vez que o craque desfalcará o alviverde. Os números do Palmeiras sem o ponta-direita são diferentes dos apresentados quando Estêvão está disponível para defender o time paulista.

Palmeiras com a joia

Desse modo, quando Estêvão esteve presente no time nesta temporada, o Palmeiras realizou 36 jogos, com 23 vitórias, seis empates e sete derrotas, marcando 67 gols (média de 1,86 por jogo). No Brasileirão, o jogador tem nove gols e sete assistências pelo Verdão. Em todas as competições na temporada, são 11 gols e oito assistências.

Números do Alviverde sem Estêvão

No entanto, sem a joia, os números do Palmeiras caem. O alviverde realizou 19 jogos em 2024, com nove vitórias, oito empates e duas derrotas, marcando 24 gols (média de 1,26 por jogo). As derrotas foram contra o Fluminense, 1 a 0 no Brasileirão, e diante do Flamengo, 2 a 0 na Copa do Brasil, ambos os jogos no Maracanã.

