São Paulo se mantém no G-6 do Brasileiro, mesmo com foco nas Copas

O São Paulo de 2024 vem conseguindo algo que os times dos anos anteriores suaram e não conseguiram: se manter na parte alta da tabela do Brasileirão. Afinal, nas temporadas passadas, o Tricolor sempre dava atenção para as copas e deixava o torneio de pontos corridos de lado. Assim, era muito difícil brigar por título e até mesmo por uma vaga na Libertadores. Contudo, em 2024 isso mudou.

Mesmo disputando as quartas de final da Conmebol Libertadores e de ter sido eliminado na Copa do Brasil apenas há pouco mais de uma semana, o São Paulo se mantém no G-6 há 14 partidas. O Tricolor entrou na zona de classificação da Libertadores na 13° rodada, quando venceu o Bahia no Morumbis e não saiu mais.

É verdade que o máximo que o São Paulo conseguiu chegar na tabela foi uma quarta colocação. Contudo, sempre se mantendo na parte de cima. Além disso, o Soberano está a um ponto do Flamengo, o quarto, mas a nove do Botafogo, que lidera a competição.

Zubeldía vem conseguindo manter a equipe nesta faixa da tabela mesmo utilizando reservas. Até aqui, o treinador poupou seus principais jogadores em cinco partidas, mas mesmo assim conseguiu sair vitorioso em três delas. Além disso, ajudou o fato de as copas terem sido interrompidas entre o final de maio e o de julho, quando o São Paulo disputou 14 partidas seguidas pelo Brasileiro. Saiu vitorioso em seis, perdeu quatro, empatou quatro.

Próximo compromisso do São Paulo

Contra o Internacional, neste domingo (22/09), no Morumbis, Zubeldía deve mandar a campo novamente um time reserva. O treinador prioriza o duelo contra o Botafogo, na quarta (25/9), pela Libertadores. Mais uma chance do plantel Tricolor mostrar sua força.

