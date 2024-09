Fluminense x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Fluminense e Botafogo jogam, neste sábado (21), no Maracanã. Tricolor e Glorioso esquecem um pouco a Libertadores e, com objetivos diferentes, focam na rodada 27 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 16ª colocação da competição, com 27 pontos, na rabeira do temido Z4. Líder isolado do Brasileiro com 53 pontos, o Botafogo chega com moral pela campanha no Nacional. A Voz do Esporte transmite este clássico apelidado de Vovô (são as agremiações de futebol mais antigas do Rio). A cobertura tem início às 17h (de Brasília), sob o comando e a narração de Aldo Luiz.