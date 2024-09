Liverpool vence e divide a ponta provisória no Inglês

Com um primeiro tempo avassalador, o Liverpool se impôs diante do Bournemouth, em casa, no Anfield, neste sábado (21/9). Em duelo pela 5ª rodada da Premier League, os Reds fizeram 3 a o. Os gols foram do colombiano Luiz Díaz (dois) e do uruguaio Darwin Núñez.

O Liverpool chega aos mesmos 12 pontos do Manchester City, com quem divide a ponta. Porém, os Citizens ainda jogam na rodada (neste domingo), em casa diante diante do Arsenal. Dessa forma, podem recuperar a liderança isolada. O Bournemouth, por sua vez, tem cinco pontos, em 13º lugar.

Sul-americanos eficazes para o Liverpool

Liverpool e Bournemouth não se furtaram em buscar o ataque no primeiro tempo. Afinal eram muitas finalizações (dez para cada lado). Porém, o Liverpool, que teve 60% de posse nesta etapa, foi bem mais efetivo, com seus arremates muito mais perigosos. Dessa forma, não foi surpresa que o time chegasse aos gols. Aos 26, Luis Días recebeu lançamento na entrada da área. O goleiro Kepa tentou sair para cortar, foi driblado e o colombiano tocou para a rede.

Dois minutos depois, Luis Díaz ampliou. Após grande jogada de Alexander-Arnold, que recebeu na lateral esquerda avançou contando para o meio e, na entrada, da área tocou para o colombiano marcar. Aos 37, o uruguaio Darwin Núñez fez um belo gol. Recebeu a bola na lateral-direita, triangulou com Salah, entrou na área e bateu cruzado. Liverpool 3 a 0.

Bom 2º tempo. Mas faltou gol

No segundo tempo, o Liverpool teve boas oportunidades, assim como o Bournemouth, mas a bola não entrou. A melhor oportunidade foi uma finalização de Federico Chielsa (ex-Juventus-ITA). O italiano entrou na etapa final e fez a sua estreia com a camisa do Liverpool. Fez boa jogada e chutrou deslocando o goleiro. Entretanto, a bola bateu na trave.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (21/9)

West Ham 0x3 Chelsea

Liverpool 3×0 Bournemouh

Fulham x Newcaste

Tottenham x Brentford

Aston Villa x Wolverhapnton

Saouthampton x Ipswich

Leicester x Everton

Crystal Palace x Manchester United – 13h3o

Domingo (22/9)

10h – Brighton x Nottingham Forest

12h30 – Manchester City x Arsenal

