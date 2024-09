Campeonato Inglês: Tottenham vence Brentford, de virada

Após levar um gol aos 22 segundos, o irregular Tottenham, em casa, teve ótima reação e venceu, por 3 a 1, o Brentford. Este duelo entre londrinos realizado neste sábado (21/9), valeu pela quinta rodada. Mbeumo fez o gol dos visitantes. Solanke, Brennon Johnson e Maddison viraram para os donos da casa.

Com este resultado, o Tottenham consegue se recuperar um pouco, chegando aos sete pontos, mas ainda no meio da tabela. O Brentford, ao levar a virada, fica nos seis pontos, em 12º lugar.

Gol relâmpago do Brentford

O jogo mal começou e o Brentford fez seu gol com o atacante Mbeumo aproveitando um cochilo na marcação pegando de voleio cruzamento da esquerda. O gol deixou o torcedor do Tottenham que faz um início ruim de Premier League, com o cabelo em pé. Porém, aos oito minutos, Solanke deixou tudo igual aproveitando o rebote do goleiro. O Brentford se fechou e deu a chance para o Tottenham empatar ainda no primeiro tempo com um belo gol aos 28 minutos. Brendon Johnson recebeu de Son, avançou pela direita e tocou na saída do goleiro.

No segundo tempo o que se viu foi o Brentford com a bola (53%), mas nenhum poder de fogo. Prova disso foram os numeros de finalizações: enquanto os Spurs chutaram 23 vezes, os visitantes deram apenas seis. Assim, era muito provável mais um gol e isso aconteceu aos 40 minutos, com Maddison: um belo gol ao receber livre na área pelal esquerda e tocar encobrindo o goleiro.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (21/9)

West Ham 0x3 Chelsea

Fulham 3×1 Newcastle

Tottenham 3×1 Brentford

Liverpool 3×0 Bournemouth

Aston Villa 3×1 Wolverhampton

Southampton 1×1 Ipswich

Leicester 1×1 Everton

Crystal Palace x Manchester United – 13h3o

Domingo (22/9)

10h – Brighton x Nottingham Forest

12h30 – Manchester City x Arsenal

