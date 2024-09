Porto vence o Vitória de Guimarães com gol do brasileiro Pepê

O Porto venceu o Vitória de Guimarães por 3 a 0 neste sábado (21), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Português. No estádio Dom Afonso Henrique Guimarães, os gols do time visitante foram do espanhol Samu Omorodion (2x), ex-jogador do Atlético de Madrid, e do brasileiro Pepê, ex-Grêmio. Com a vitória, o Dragão, com cinco vitórias em seis jogos, ficou com 15 pontos, voltando para a segunda posição. O Vitória segue com os mesmos 12, agora na quarta colocação (perdeu uma posição).

Como foi o jogo

O primeiro tempo em Guimarães, no norte de Portugal, foi de pouca criatividade ofensiva para ambas as equipes. Apesar de ficar com a bola em seu domínio durante grande parte da partida, o Porto, que teve paciência para criar jogadas (o que faltou para o time da casa), não teve assertividade nas finalizações. Por outro lado, o Vitória de Guimarães sofreu com a alta marcação da equipe do técnico Vitor Bruno. Assim, pouco criou. Em resumo, não houve nenhuma finalização no gol da primeira etapa.

Se faltou capricho nos primeiros 45 minutos, no segundo tempo o Porto marcou logo no segundo minuto. Em jogada que começou com Pepê, João Mario cruzou para a pequena área e Samu Omorodion, muito bem posicionado, testou a bola para o fundo da rede. O Vitória buscou uma reação logo nos lances seguintes, mas Samu estava inspirado e, aos 13′, ampliou o placar, chutando na saída do goleiro Bruno Varela. Ainda deu tempo para Pepê, aos 43′, marcar o terceiro gol e confirmar a vitória.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Porto é pela Liga Europa no dia 25 de setembro, quando visita o Bodo Glimt, da Noruega. Já o Vitória de Guimarães, no dia 28, visita o Casa Pia, pelo Português.

