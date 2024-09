Corinthians x São Paulo (Brasileirão feminino): onde assistir, escalações, arbitragem

Corinthians e São Paulo decidem neste domingo (22/09), às 10h, na Neo Química Arena, quem será o grande campeão do Campeonato Brasileiro Feminino. No jogo de ida, as Brabas venceram por 3 a 1 no Morumbis. Assim, podem perder por até um gol de diferença que mesmo assim fica com a taça. Já o Tricolor precisa vencer fora de casa por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por três para conseguir um título inédito.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV, TV Brasil e Canal GOAT.

Como chega o Corinthians

Além de ter a vantagem de jogar em casa, o Timão tem a seu favor o placar construído no jogo de ida. Afinal, no último domingo (15), no MorumBIS, a equipe venceu por 3 a 1: Millene e Vic Albuquerque, duas vezes, foram às redes pelo Alvinegro. Assim, o Corinthians garante o título em caso de triunfo, empate ou derrota por um gol. Para a partida, o técnico Lucas Piccinato deve manter o time que venceu o primeiro jogo da final.

Como chega o São Paulo

Já o São Paulo precisa vencer por dois gols para levar a decisão para os pênaltis, ou por três ou mais para ser campeão no tempo normal. O Tricolor já vive sua primeira final de Campeonato Brasileiro Feminino de sua história e tenta um título histórico, mas sabe que terá uma missão muito difícil. Assim, o técnico Thiago Viana não descarta mudar o time. Uma das possíveis mudanças é a entrada da atacante Ariel Godói, que ficou no banco no Morumbis.

CORINTHIANS X SÃO PAULO

Jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino

Data e horário: 22/9/2024, 10h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Nicole Ramos; Belinha, Arias, Mariza e Yasmim; Yaya, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Gabi Portilho, Jaqueline e Millene. Técnico: Lucas Piccinato.

SÃO PAULO: Carlinha; Leticia Alves, Jéssica Soares, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Aline, Maressa e Camilinha; Mariana e Ariel Godói.Técnico: Thiago Viana.

Árbitro: Anne Kesy Sá (AM)

Assistentes: Leandra Cossette e Juliana Esteves (SP)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.