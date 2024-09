Lyon x Olympique de Marselha: onde assistir e escalações

Domingo (22) é dia de choque entre dois clubes tradicionais do futebol francês. A data contempla o encontro entre o Lyon, do sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, e o Olympique de Marselha, equipe com forte viés popular. Os times se engalfinham pelos três pontos a partir de 15h45, horário de Brasília, no Groupama Stadium, região metropolitana e industrial de Lyon.

O Olympique está na frente na classificação geral da Ligue 1, com dez pontos, almejando a liderança na terra de Napoleão Bonaparte. Já a equipe da Eagle, holding que também abarca o Botafogo, soma apenas quatro em 12 disputados. No momento, portanto, mira a parte baixa da tabela.

Como chega o Lyon?

O Lyon entra em campo sabendo que, durante a semana, sob o olhar atento de John Textor, tem compromisso pela Liga Europa, contra o Olympiacos (GRE), também em sua praça esportiva. O mandachuva norte-americano já confirmou presença no evento. Antes, no entanto, contra o Olympique, a esperança está centrada em Lacazette, ex-Arsenal.

Pierre Sage, técnico do Lyon, deve apostar em uma formação com: Perri; Mata, Caleta-Car e Niakhaté; Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tolisso e Abner Vinícius; Orban (Mikautadze) e Lacazette

Como chega o Olympique?

O volante Rabiot, ex-Paris Saint-Germain, é um dos destaques do time visitante. Por falar em Botafogo, outra fera que pode despontar com destaque nesta temporada é Luis Henrique, atacante que passou pelo Mais Tradicional em 2023. Ex-Glorioso, o garoto começou 2024/25 muito bem e balançou rede na jornada passada: triunfo sobre o Nice por 2 a 0.

O Olympique do técnico Roberto de Zerbi deve formar com: Rulli; Murillo, Balerdi, Brassier e Merlin; Kondogbia (Rabiot), Hojbjerg e Harit; Greenwood, Maupay e Luis Henrique..

Onde assistir?

A Cazé TV (Prime Video e YouTube) transmite a peleja.

RODADA 5 – CAMPEONATO FRANCÊS

Sexta-feira (20)

Nice 8 x 0 Saint-Étienne

Lille 3 x 3 Strasbourg

Sábado (21)

Rennes 1×1 Lens

Reims x PSG – 16h

Domingo (22)

Monaco x Le Havre – 10h

Angers x Nantes – 12h

Brest x Toulouse – 12h

Montpellier x Auxerre – 12h

Lyon x Olympique de Marselha – 15h45

