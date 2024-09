Leverkusen x Wolfsburg: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão alemão (e também da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha), o Bayer Leverkusen recebe o Wolfsburg neste domingo (22). O confronto é válido pela quarta rodada da competição, e a bola vai rolar às 10h30.

Onde Assistir:

A partida terá transmissão através do serviço por streaming One Football e pela Cazé TV, no youtube

Como chega o Bayer Leverkusen

O Leverkusen estreou com derrota após ser campeão invicto. No entanto, a equipe comandada por Xabi Alonso venceu os dois últimos compromissos. Assim, soma seis pontos, contra 12 do líder Bayern de Munique (que já jogou na rodada). Dessa forma, o Bayer chegará aos nove pontos em caso de vitória e 12 se derrotar o Bayern no próximo fim de semana. Ou seja, a briga está pelo título está no início e embolada. A equipe conta com o fato de ter todo o elenco à disposição.

Como chega o Wolfsburg

A equipe tem apenas três pontos e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O Wolfsburg tem uma grande lista de desfalques para a partida. Afinal, Maehle, Majer, Nmecha, K. Paredes e o brasileiro Rogério estão machucados.

BAYER LEVERKUSEN X WOLFSBURG 4ª rodada do Campeonato Alemão

Data e Horário: 22/9/2024, 10h30 (de Brasília)

Local: Bay Arena, em Leverkusen (ALE)

BAYER LEVERKUSEN:Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié e Tella; Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz, Terrier e Boniface Técnico: Xabi Alonso

WOLFSBURG: Grabara; Fischer, Bornauw, Zesiger, Kaminski e Arnold; Özcan, Baku, Svanberg, Tiago Tomás e Wimmer Técnico: Ralph Hasenhüttl

Árbitro: Sascha Stegemann

