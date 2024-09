PSG empata fora de casa e conhece primeiro tropeço no Francês

O PSG, enfim, conheceu seu primeiro tropeço no Campeonato Português. O Paris Saint-Germain visitou o Reims pela quinta rodada da competição e ficou no 1 a 1. Nakamura abriu o placar aos 9 do primeiro tempo, enquanto Dembélé deu números finais.

Apesar do tropeço, o PSG segue na liderança, com 13 pontos em cinco jogos, firme e forte na briga pelo tetracampeonato consecutivo. O Paris Saint-Germain, aliás, é seguido de perto por Olympique de Marselha e Monaco, que somam dez pontos e ainda jogam na rodada. O OM visita o Lyon, enquanto o Time do Principado recebe o Le Havre.

Confira a tabela do Campeonato Francês

Além de PSG, Olympique de Marselha e Monaco, o G4 tem ainda o Lens, com nove pontos, mas já em cinco partidas. O Reims, por sua vez, aparece em quinto, com oito pontos. O Paris Saint-Germain agora se prepara para encarar o Rennes, na próxima sexta-feira (27), às 16h.

Nesta partida, o Paris Saint-Germain contou com dois brasileiros no setor defensivo: o zagueiro Marquinhos atuou os 90 minutos, enquanto o zagueiro Beraldo (que atuou como lateral-esquerdo), entrou aos 38 do segundo tempo, no lugar de Nuno Mendes. Já o Reims não pôde contar com Gabriel Moscardo, lesionado. Curiosamente, ele está emprestado pelo próprio PSG.

