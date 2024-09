Vini, Rodrygo e Mbappé comandam virada do Real Madrid

O Real Madrid levou um susto. Mas contou com o trio Mbappé, Vini Jr. e Rodrygo para virar em cima do Espanyol por 4 a 1, neste sábado (21), em casa, no Estádio Santiago Bernabéu, pela sexta rodada desta edição do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Real Madrid, segundo colocado de La Liga, encosta no líder Barcelona. Os Merengues têm 14 pontos, contra 15 dos Culés, que ainda entram em campo nesta rodada. Os catalães visitam o Villarreal, neste domingo (22), no Madrigal.

Já o Espanyol, sem protagonismo, fica em 13º lugar, com sete.

Após um placar zerado na primeira etapa, o Real Madrid começou o segundo tempo com um susto. Assim, aos oito minutos, em cruzamento para a área, Courtous, goleiro dos Blancos, colocou contra o próprio gol e anotou contra o próprio patrimônio.

Em seguida, contudo, só deu Real Madrid. Aos 12, Carvajal deixou tudo igual. Aos 29, Vini Jr presentou Rodrygo com uma assistência. Gol do Raio. Merengues, enfim, na frente. Aos 32, foi a vez de o Malvadeza receber de Mbappé e aumentar a conta.

No fim, Endrick sofreu pênalti para os donos da casa. Mbappé foi à marca da cal e colocou números finais à goleada do Real Madrid.

