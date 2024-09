Anápolis x Retrô, final da Série D: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (22), Anápolis e Retrô começam a decisão da Série D do Campeonato Brasileiro 2024. Ambos chegam à final empolgados, pois eliminaram os considerados favoritos Maringá e Itabaiana, respectivamente. A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília).

Onde assistir

A TV Brasil transmitirá ao vivo a grande final.

Como chega o Anápolis

Em busca do título inédito, o Anápolis conta com a força da torcida e uma invencibilidade de sete jogos, com cinco empates e duas vitórias. A esperança de gols está no atacante Gonzalo.

Como chega o Retrô

Ainda sem o atacante Fernandinho, que teve passagens por equipes de destaque na Série A, o Retrô dependerá dos gols de Diego Guerra para começar a decisão com o pé direito. O técnico ainda tem duas dúvidas: Leonan ou João Pedro e Denilson ou Luisinho.

ANÁPOLIS X RETRÔ

Brasileirão 2024 – Final Série D

Local: Estádio Jonas Duarte – Anápolis (GO)

Data e horário: 22/9/2024, domingo, às 16h (de Brasília)

ANÁPOLIS: Wellerson; Luizão, André, Rubinho e Matheus Vinicius; Kevyn, Magno e Douglas; Matheus Lagoa, Ariel e Gonzalo. Técnico: Angelo Luiz RETRÔ:Darley; Guilherme Paraíba, Michel Bennech, Leonan (João Pedro) e Luan; Denilson (Luisinho), Alencar, Radsley e Diego Guerra; Fialho e Mascote (Giva). Técnico: Itamar Schülle

Árbitro: João Victor Gobi (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

